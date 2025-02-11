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Трамп остановил действие закона, запрещающего американцам давать взятки иностранным чиновникам

Трамп остановил действие закона, запрещающего американцам давать взятки иностранным чиновникам

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Американский президент считает, что этот закон хорошо выглядит только на бумаге, а на практике становится "катастрофой".

Президент США Дональд Трамп остановил действие закона, запрещающего американским компаниям и гражданам давать взятки иностранным чиновникам.

Текст этого документа опубликован на сайте Белого дома.

Внесенные изменения в закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) от 1977 г. американский президент объяснил потребностями национальной безопасности и экономической конкурентоспособности США.

"Чрезмерное и непредсказуемое применение FCPA в отношении американских граждан и компаний — нашим собственным правительством — для обычных деловых практик в других странах не только тратит ограниченные ресурсы прокуратуры, которые можно было бы посвятить сохранению американских свобод, но и активно вредит американской экономической конкурентоспособности и, следовательно, текст — говорится".

Этот документ президент США приказал приостановить новые расследования на 180 дней и пересмотреть текущие коррупционные дела. Он также распорядился разработать новые, менее строгие правила применения закона и передать больше контроля над расследованиями генеральной прокурорке Пэм Бонди.

Как сообщает Financial Times, американский президент считает, что этот закон хорошо выглядит только на бумаге, а на практике становится "катастрофой".

"Если американец едет в другую страну и начинает там вести бизнес – законно, легитимно или еще как-то – это почти гарантированное расследование и обвинение, и поэтому никто не хочет вести дела с американцами", – цитирует издание американского президента.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина, по сути , согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов. Он объяснил, что это некий возврат средств, направленных Вашингтоном на поддержку Киева.

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