Трамп остановил военную операцию против Ирана: что известно о тайных переговорах в Тегеране

Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты приостановили масштабную военную операцию против Ирана. В пятницу президент США Дональд Трамп отклонил очередной план военных и приказал воздержаться от новых атак, тем самым прервав 13-дневную серию ежедневных бомбардировок.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, хотя американское военное командование продолжает разрабатывать сценарии возможного возобновления масштабных боевых действий, соответствующего приказа от Белого дома пока нет.

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Переговоры об Ормузском проливе и деэскалации

Смена позиции Вашингтона произошла на фоне важных дипломатических сдвигов. Накануне в Тегеран прибыла делегация из Омана для посредничества в переговорах по разблокированию Ормузского пролива — одного из важнейших морских путей мирового транзита нефти.

Как отмечает Axios, сторонам удалось добиться существенного прогресса, а подписание или объявление договоренностей возможно уже в эти выходные.

Решение о временной паузе в ударах подтвердил и американский лидер.

«Мы полностью готовы действовать, но сейчас мы ведем с ними переговоры», — заявил Дональд Трамп, комбинируя дипломатию с угрозой применения силы.

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Ранее мы писали о том, что Иран получил ультиматум от Трампа: под ударом могут оказаться важные объекты.

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