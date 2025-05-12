Трамп остановил ядерную войну, которая могла забрать миллионы жизней - Белый дом

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Война между Индией и Пакистаном могла унести миллионы человеческих жизней, но ее удалось остановить.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

«Я сказал, ну давайте, будем многое торговать с вами. Давайте это прекратим, давайте прекратим. Остановить будем торговать, не остановить торговлю не будет. Никто не использовал торговлю так, как я. Ах, это я вам говорю. И вдруг они сказали, пожалуй, остановимся. И они это сделали, и они это сделали по многим причинам. Но торговля одна из главных. Будем много торговать с Пакистаном. Будем много торговать с Индией. Сейчас ведем переговоры с Индией. Скоро начнем переговоры с Пакистаном. И мы остановили ядерный конфликт. Думаю, могла быть плохая ядерная война, миллионы людей могли погибнуть. Поэтому я очень этим горжусь», — сказал он.

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Напомним, 22 апреля в индийском Кашмире боевики обстреляли туристов — погибли 26 человек. После этого между Индией и Пакистаном началась эскалация: стороны обменялись обстрелами и обвинили друг друга в провокациях. Пакистан объявил операцию «Буньян ан-Марсус», Индия ответила ударами и уничтожила дроны. Схватки продолжались, в частности, в ночь на 9 мая.

10 мая после длительных переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан заключили соглашение о немедленном прекращении огня.