Трамп "отчитал" Эрдогана в Белом доме: за что получил на орехи турецкий лидер

Трамп и Эрдоган во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, четверг, 25 сентября 2025 года / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул турецкого лидера Реджепа Эрдогана в том, что Анкара покупает российскую нефть.

Об этом он сказал на встрече с Эрдоганом в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

Трамп заявил, что надеется, что Турция перестанет покупать нефть у России.

«Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть у России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют. Они уже потеряли миллионы жизней, и за что, знаете, за что? Позор», — сказал Трамп в Овальном кабинете.

Трамп также похвалил турецкого президента и военную мощь, созданную им.

Эрдоган не ответил непосредственно на комментарии Трампа по России, но сказал, что с нетерпением ждет обсуждения турецко-американских отношений.

Трамп добавил, что он действительно уважает Эрдогана. По мнению президента США, турецкий лидер мог бы оказать большое влияние на Россию, «если захочет».

«Сейчас он (Эрдоган — Ред.) очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но лучшее, что он мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России», — продолжил Трамп.

Ранее Трамп пообещал убедить Орбана и Венгрию отказаться от российской нефти.

Также американский президент обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.