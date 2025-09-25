- Дата публикации
Трамп "отчитал" Эрдогана в Белом доме: за что получил на орехи турецкий лидер
Трамп заявил, что хочет, чтобы президент Турции перестал покупать российскую нефть.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул турецкого лидера Реджепа Эрдогана в том, что Анкара покупает российскую нефть.
Об этом он сказал на встрече с Эрдоганом в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.
Трамп заявил, что надеется, что Турция перестанет покупать нефть у России.
«Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать любую нефть у России, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, а они воюют. Они уже потеряли миллионы жизней, и за что, знаете, за что? Позор», — сказал Трамп в Овальном кабинете.
Трамп также похвалил турецкого президента и военную мощь, созданную им.
Эрдоган не ответил непосредственно на комментарии Трампа по России, но сказал, что с нетерпением ждет обсуждения турецко-американских отношений.
Трамп добавил, что он действительно уважает Эрдогана. По мнению президента США, турецкий лидер мог бы оказать большое влияние на Россию, «если захочет».
«Сейчас он (Эрдоган — Ред.) очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но лучшее, что он мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России», — продолжил Трамп.
Ранее Трамп пообещал убедить Орбана и Венгрию отказаться от российской нефти.
Также американский президент обвинил страны НАТО и ЕС в том, что фактически финансируют войну России против Украины, покупая российскую нефть.