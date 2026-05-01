Трамп отказал Ирану в мирном соглашении: что его не устроило

Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Иран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с представителями СМИ на лужайке Белого дома.

Причины отказа от сделки

По словам Дональда Трампа, из-за слабой армии и раздора во власти Иран вынужден искать мира. Однако Трамп считает, что нынешние предложения Тегерана невыгодны для США.

«Они стремятся к соглашению, однако меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события. Иран хочет заключить соглашение, потому что у них фактически нет армии…», — отметил Трамп.

Президент США также акцентировал внимание на серьезных разногласиях внутри правящих кругов страны. По его мнению, наличие ряда конфликтующих групп влияния мешает Ирану выступать единым фронтом в международной политике.

«Руководство очень разрозненное. Существуют две-три группы, возможно четыре, и это очень разрозненное руководство. И, учитывая это, все они хотят заключить соглашение, но все они испорчены», — отметил президент США.

Американский лидер добавил, что в стране царит «огромная раздор», а представители власти испытывают значительные проблемы с тем, чтобы найти общий язык.

