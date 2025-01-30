Трамп отказался от иска к компании Цукерберга Meta в обмен на 25 миллионов долларов

Иск был из-за приостановки работы его аккаунта во время штурма Капитолия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отказаться от своего иска к платформе социальных сетей Meta после того, как компания согласилась выплатить ему $25 млн.

Об этом информирует CNN.

Трамп подал иск из-за приостановки работы его аккаунта в соцсетях на фоне событий, связанных со штурмом Капитолия.

"Трамп подписал соглашение, которое, согласно предыдущему проекту, требует от компании Meta выплаты около $25 миллионов, $22 миллиона из которых пойдут в фонд будущей президентской библиотеки Трампа. Остальные суммы выделяются на оплату услуг адвокатов и других истцов",- сообщило лицо, ознакомленное с делом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о ряде серьезных изменений в политике и практике модерации контента на платформах компании.

Мы ранее информировали, что Федеральный судья США в Вашингтоне заблокировал решение президента Дональда Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов.

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