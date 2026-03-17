Трамп отказался от переговоров с Ираном: что происходит за кулисами

Иран пытался возобновить диалог с США, однако Дональд Трамп отверг возможность переговоров, несмотря на сигналы из Тегерана.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Иран / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить дипломатический контакт.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Белого дома, иранские чиновники в последние дни обращались к спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Виткоффу и другим представителям администрации, пытаясь возобновить диалог.

Впрочем, по словам американских чиновников, Трамп дал четкий сигнал своей команде, не заинтересованной в переговорах на этом этапе.

Один из представителей Белого дома отметил, что президент формально не отказывается от дипломатии, но хочет, чтобы военная операция продолжалась.

"Президент заявил о готовности к переговорам, но не сейчас, поскольку хочет, чтобы операция "Эпическая ярость" продолжалась в полном объеме".

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отрицал какие-либо контакты с американской стороной в последнее время.

«Мой последний контакт с г-ном Виткоффом был до того, как его работодатель решил сорвать дипломатию еще одним незаконным военным нападением на Иран», – написал он в соцсети X.

В Белом доме также отметили, что союзники США на Ближнем Востоке предлагали выступить посредниками в переговорах по иранской ядерной программе и возможном завершении войны, однако эти инициативы также были отклонены.

Одной из причин нежелания США вести диалог называют неопределенность нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. По словам одного из чиновников, в Вашингтоне сомневаются, действительно ли он «действительно контролирует ситуацию».

Сам Трамп заявил журналистам, что не уверен даже в том, жив ли Хаменеи.

«Мы не знаем… жив он или нет. Его никто не видел, что выглядит необычно», - сказал президент США.

Война в Иране - последние новости

Ситуация разворачивается на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В частности, Иран атаковал ряд объектов в регионе. По данным СМИ, под удары дронов попали посольство США и гостиница "Аль-Рашид" в Багдаде, а также нефтяные объекты, в том числе месторождение Маджнун на юге Ирака.

В Объединенных Арабских Эмиратах временно закрывали воздушное пространство из-за угроз атак. Также была приостановлена работа крупного газового месторождения Шах после удара дрона, повлекшего пожар. В Фуджейре зафиксировали возгорание в нефтепромышленной зоне.

Параллельно Израиль нанес точечный удар по Тегерану, в результате которого, по данным источников, был ликвидирован один из ключевых военных лидеров Ирана — Гулямрез Солейман, командующий организацией «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Иран проводят тайные переговоры. Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.

Следующая публикация

