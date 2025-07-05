Трамп отказался от роли главного арбитра мир: Портников о риске хаоса и войн

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Украинский журналист Виталий Портников считает, что президент США Дональд Трамп фактически отказался от роли главного мирового арбитра. Однако это не означает, что место такого арбитра может занять другое государство, кроме Соединенных Штатов.

Об этом Портников пишет в своем Facebook.

По его мнению, путинская Россия — пусть даже с арсеналами ядерного оружия, однако с деградацией экономики в обществе — может претендовать на роль разве что «главного мирового хулигана».

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«Последние десятилетия продемонстрировали, что своих целей Россия добивается исключительно шантажом и силой — и даже это не очень получается», — рассуждает эксперт.

Что касается Китая, то Пекин, конечно, хотел бы занять место США. Однако Портников напоминает, что у китайских амбиций немало оппонентов — и не только США, но и Индия.

«Индия очевидно не хотела бы мира, в котором бы доминировал Китай. И даже региона, в котором доминировал бы Китай. И она будет активно китайским усилиям противодействовать. Понимает ли это Си Цзиньпин? Конечно. Его отсутствие на саммите БРИКС в Бразилии напоминает, что формата, где есть конкуренты, глава КНР не воспринимает, а серьезного формата без конкуренции выстроить не может», — пишет журналист.

По его мнению, демонтаж самими американцами монополярного мира не приведет к появлению биполярного или многополярного, а приведет к хаосу.

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«В хаосе и будет происходить борьба за возможность стать одним из таких центров. И да, такой хаос и амбиции претендентов обязательно будут приводить к новым большим войнам, мы в этом еще убедимся», — подытожил Портников.

Ранее конгрессмен-республиканец Дон Бэкон подверг критике Трампа за слабость перед диктатором Путиным.