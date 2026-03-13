Трамп отказался от украинских дронов для войны в Иране: Стефанишина объяснила причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что американские дроны являются лучшими в мире, поэтому Вашингтон не нуждается в украинских беспилотниках для своих военных операций на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что такие слова союзников звучат неприятно, они являются логической частью привычной риторики американского лидера по поводу могущества собственной армии.

Об этом рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Дипломатия и риторика Трампа

Стефанишина призналась, что слышать такие заявления не очень приятно, однако они не слишком противоречивы. Дело в том, что Дональд Трамп системно и ежедневно подчеркивает, что Соединенные Штаты имеют самые мощные вооруженные силы в мире. В такую рамку понимания собственной способности и силы американцам тяжело включить необходимость прямой поддержки со стороны Украины.

По словам Стефанишиной, дипломатия — это тот навык, который она «ежедневно утром и до вечера овладевает» в статусе посла в Вашингтоне, чтобы правильно реагировать на подобные вызовы.

Американское оружие с украинским опытом

В то же время, посол обратила внимание на чрезвычайно важный факт: абсолютно все производители дронов и разработчики оборонных технологий в США открыто признают, что их последние инновации базируются именно на нашем опыте. Американский военно-промышленный комплекс внимательно изучает украинские разработки и адаптирует их под свои нужды.

"Даже если крупная и мощная американская оборонная промышленность обеспечит защиту неба в Персидском заливе, вы точно будете знать, что это будет сделано с Украиной", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Напомним, Трамп прокомментировал помощь Украины в сфере противодействия беспилотникам в войне на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.

Также на днях в сюжете телеканала Fox News, в котором говорилось о военной операции США в Иране, украинские перехватчики выдали за новейшие американские технологии. Рассказ эксперта сопровождало видео применения украинских дронов-перехватчиков Sting.