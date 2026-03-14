Трамп отказался заканчивать войну с Ираном: СМИ "слили" инсайд о переговорах

Администрация президента Дональда Трампа отказалась поддержать инициативы союзников с Ближнего Востока по поводу начала дипломатических переговоров для прекращения войны в Иране. Тегеран, в свою очередь, также не соглашается с любым перемирием, пока не прекратятся удары США и Израиля.

Об этом сообщили источники в Белом доме.

«Отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны готовятся к затяжному конфликту, даже несмотря на то, что расширение войны приводит к жертвам среди гражданского населения, а закрытие Ираном Ормузского пролива приводит к росту цен на нефть», — говорится в материале.

Издание отмечает, что удары США по острову Харг, ключевому транспортному узлу Ирана по экспорту нефти, подчеркнули решимость Вашингтона продолжать военное наступление. Тем временем новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым и пригрозил усилением атак на соседние страны.

Добавляется, что из-за конфликта погибли более 2000 человек, преимущественно в Иране, а перебои в поставках нефти стали самыми большими за всю историю. Известно, что через Ормузский пролив, по которому проходит пятая часть мировой нефти, морское судоходство фактически остановилось.

Война в Иране — последние новости

Иран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским банкам в странах Персидского залива, в том числе по объектам США в ОАЭ и Бахрейне. В частности, целями ударов стали офисы, связанные с американским банком Citigroup — он считается одним из самых важных игроков в мировой финансовой системе.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на поддержку Китая и других стран, которые могут отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива. По его словам, открытие стратегического морского пути является ключевой задачей.