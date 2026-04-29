Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

США будут продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии изданию Axios.

Таким образом американский президент отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив и снять блокаду, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.

Реклама

Несмотря на то, что Центральное командование США (CENTCOM) подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, чтобы вывести переговоры из тупика, Трамп пока не отдал приказ об активных боевых действиях.

«Блокада эффективнее бомбардировки. Они задыхаются, как чучело поросенка. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», — сказал он.

Трамп рассматривает продление блокады как основной источник влияния на Тегеран, но, по словам источников, он рассмотрит возможность военных действий, если Иран все еще не уступит. Он отказался обсуждать какие-либо военные планы в телефонном интервью изданию.

Президент США добавил, что нефтехранилища и трубопроводы Ирана «почти взрываются», поскольку блокада препятствует экспорту нефти.

Реклама

В то же время высокопоставленный источник в иранской службе безопасности сообщил государственным СМИ Ирана, что военно-морская блокада США «вскоре встретится с практическими и беспрецедентными действиями».

Источник добавил, что вооруженные силы Ирана проявили сдержанность, чтобы дать дипломатии шанс и предоставить Трампу возможность прекратить войну, но подчеркнул, что вооруженные силы Ирана «считают, что терпение имеет пределы, и что необходим суровый ответ», если блокада продолжится.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил американским ВМС подготовиться к длительной блокаде Ормузского пролива.

