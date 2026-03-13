Трамп "открестился" от Украины и рассказал, когда закончится война с Ираном: детали заявления
Трамп высказался о перспективах завершения войны с Ираном.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал помощь Украины в сфере противодействия беспилотникам в войне на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Clash Report.
По словам Трампа, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.
«Нам не нужна помощь Украины с обороной от беспилотников», — отметил он.
Отдельно Трамп рассказал, что конфликт между США и Ираном может завершиться достаточно быстро. В то же время, он не назвал конкретных терминов.
Трамп объяснил, что поймет момент завершения войны интуитивно.
«Я буду знать, что она закончилась, когда почувствую это в глубине души», — сказал он.
Что известно о помощи Украины США
К слову, крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.
Переговоры с украинцами ведут также представители властей Саудовской Аравии, которые стремятся поскорее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.
Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы от иранских ударных дронов.
Война в Иране — последние новости
Напомним, операция США против Ирана может иметь совсем другие последствия, чем ожидалось в Вашингтоне. Уже сейчас все чаще звучат сомнения, была ли эта кампания продумана и чем она завершится. В частности, американские системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке могут быть не в состоянии перехватить все иранские дроны.
Американские чиновники признают, что беспилотники Shahed представляют большую угрозу, чем они думали.
К слову, администрация президента США столкнулась с скорым истощением запасов важного вооружения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk, ведь в первые 100 часов войны США использовали около 168 таких ракет.