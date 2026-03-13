Трамп "открестился" от Украины и рассказал, когда закончится война с Ираном: детали заявления

Президент США Дональд Трамп прокомментировал помощь Украины в сфере противодействия беспилотникам в войне на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.

«Нам не нужна помощь Украины с обороной от беспилотников», — отметил он.

Отдельно Трамп рассказал, что конфликт между США и Ираном может завершиться достаточно быстро. В то же время, он не назвал конкретных терминов.

Трамп объяснил, что поймет момент завершения войны интуитивно.

«Я буду знать, что она закончилась, когда почувствую это в глубине души», — сказал он.

К слову, крупнейший в мире экспортер нефти Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями, занимающимися производством дронов-перехватчиков.

Переговоры с украинцами ведут также представители властей Саудовской Аравии, которые стремятся поскорее получить системы защиты на фоне серии иранских атак на энергетические объекты в Персидском заливе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что украинские специалисты и военные готовы помочь странам Ближнего Востока в стабилизации ситуации и защите гражданских, реагируя на угрозы от иранских ударных дронов.

Напомним, операция США против Ирана может иметь совсем другие последствия, чем ожидалось в Вашингтоне. Уже сейчас все чаще звучат сомнения, была ли эта кампания продумана и чем она завершится. В частности, американские системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке могут быть не в состоянии перехватить все иранские дроны.

Американские чиновники признают, что беспилотники Shahed представляют большую угрозу, чем они думали.

К слову, администрация президента США столкнулась с скорым истощением запасов важного вооружения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk, ведь в первые 100 часов войны США использовали около 168 таких ракет.