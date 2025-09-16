TikTok получил отсрочку / © Associated Press

Президент Дональд Трамп подписал указ о продлении срока для китайской материнской компании TikTok, ByteDance Ltd., об избавлении от операций платформы в США до 16 декабря. Это позволяет избежать немедленного запрещения приложения в стране.

Об этом говорится в bloomberg.

Трамп заявил журналистам, что имеет «соглашение с китайцами» относительно TikTok, а министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что условия напоминают предварительные договоренности. Ожидается, что на этой неделе Трамп обсудит детали с главой КНР Си Цзиньпином.

По данным Wall Street Journal, контроль над американской частью TikTok может перейти в консорциум, в который войдут Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz. Oracle при этом сохранит контракт на облачные услуги TikTok.

Акции Oracle после новости выросли почти на 6% в Нью-Йорке. С начала года компания прибавила более 80% благодаря развитию облачного бизнеса.

Это уже четвертая отсрочка с начала действия закона о национальной безопасности, который обязывает ByteDance продать TikTok в США. Окончательное решение зависит от Китая, который до сих пор скептически относится к соглашению.

