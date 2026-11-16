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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп отмахнулся от вопроса об ограничении Starlink в Украине: что он ответил

Американский лидер снова удивил своим ответом – на этот раз на вопрос об ограничении Starlink в Украине.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине. Отвечая журналистам на вопрос, почему ограничили спутниковую связь, он коротко сказал: «Я об этом не слышал».

Между тем, в Украине уже несколько дней фиксируют перебои в работе Starshield — военной системы спутниковой связи от SpaceX. Проблемы возникают вдоль линии фронта и временно оккупированных территориях.

Ограничение Starshield на фронте: что заявил Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения касаются скорости работы Starshield на временно оккупированных территориях. По его словам, максимальная скорость составляет 161 км/ч.

«К сожалению, Starshield ограничен. Ограниченная скорость — максимум 161 км/ч на временно оккупированных территориях Украины. Мою позицию они знают», — сказал Зеленский.

Глава государства назвал такую ситуацию опасной и предположил, что решение может носить политический характер. Он подчеркнул, что ограничения на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что их частично не признают украинскими.

По словам Зеленского, проблемы со связью оказывают непосредственное влияние на работу противовоздушной обороны. У линии фронта украинская авиация не может действовать, поэтому для перехвата вражеских беспилотников используют дроны-перехватчики. Для их эффективной работы требуется стабильная спутниковая связь.

«У линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без необходимой скорости сбивать Shahed становится гораздо сложнее», — отметил президент.

Министерство обороны Украины обращалось к SpaceX с просьбой объяснить ситуацию. По словам Зеленского, в компании ответили, что не вводили ограничений и предположили, что проблема носит технический характер. Однако украинская сторона не согласна с таким объяснением: военные ежедневно проверяют работу связи на разных направлениях и фиксируют перебои.

Что в США говорят об ограничениях Starlink и роли Илона Маска

Бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что не знает причин замедления спутниковой связи.

«Starlink — это частная компания, принадлежащая Илону Маску. Это не государственная структура», — сказал Келлог.

По его мнению, если замедление связи действительно происходит, то оно может быть связано с решением самой компании, а не с прямым приказом правительства США.

«Сейчас это зависит от Илона Маска и его компании. Здесь все упирается в Маску, в то, что он себе думает. Потому что мы можем давить на частную корпорацию только до определенного предела: Starlink принадлежит ему, а не нам», — заявил Келлог.

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