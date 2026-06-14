Трамп отмечает 80-летие: бои в клетках, тысячи зрителей и волна критики в США

Трамп отмечает 80-летие / © Associated Press

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Сегодня, 14 июня, президент США Дональд Трамп отмечает свой день рождения. Ему исполняется 80 лет. Сегодня Трамп официально стал самым старым президентом США за всю историю. На день рождения президента запланированы многочисленные развлечения, которые уже рассорили американцев.

В частности, планируются бои в клетках и другие зрелищные активности. Об этом пишет AP.

На день рождения Трампа проведут бои в клетках

Президент США отметит свой день рождения сражающим зрелищем. Когда-то такие события показались бы непостижимыми. На Южной лужайке Белого дома проведут шоу с боями в клетках.

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Бойцы смешанных боевых искусств UFC будут заперты внутри проволочного октагона, где будут драться на кулаках и ногами, и пытаться довести друг друга до поражения.

Между тем, примерно в миле от места проведения празднования дня рождения Трампа, рабочие сняли имя президента с Кеннеди-центра после того, как судья постановил, что присвоение ему имени Трампа зашло слишком далеко.

Президент должен выйти из Белого дома с членами кабинета министров, чиновниками администрации и законодателями к более 4000 зрителям. Они уже стоят под Белым домом и кричат. Тысячи американцев будут наблюдать за действом в день рождения Трампа.

«Это событие уникально, невероятно. Мне оно очень нравится», — говорит глава UFC Дэйна Уайт, который является близким другом Трампа.

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Трамп попытался связать свой день рождения с более масштабными, многомесячными торжествами по случаю 250-летия подписания Декларации независимости. Все это ради того, чтобы Трамп отпраздновал и сразу вылетел на саммит G7 во Франции, который перенесли ради него.

Погода может испортить праздник, ведь в США сейчас сильные грозы и молнии.

По словам Трампа, весь день рождения оплачивает UFC. Служба национальных парков в судебном документе отметила, что на день рождения Трампа израсходуют более 60 миллионов долларов и десятки тысяч часов рабочей силы.

Официальным партнером мероприятия стала криптовалютная компания, находящаяся в совместной собственности Трампов, World Liberty Financial. Она обещает выплаты по 250 тысяч долларов спортсменам, которые победят в боях.

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Возраст Трампа: считают ли американцы президента способным управлять страной

Когда предшественнику Трампа, президенту Джо Байдену, исполнилось 80 лет в ноябре 2022 года, он отпраздновал это частным семейным бранчем в Белом доме. Однако Трамп хочет размаха. На вопрос о таком контрасте спикер Белого дома Эллисон Шустер сказала, что бой «станет одной из самых зрелищных ночей в истории Америки».

Когда Байдену в президентском кресле исполнилось 80, Трамп начал кампанию против него с призывами о том, что президент слишком стар. Теперь Трампу самому 80, и конституция США запрещает ему снова баллотироваться на президента США.

Опросы Washington Post/ABC News/Ipsos показали, что менее половины взрослых американцев считают, что Трамп имеет достаточную остроту ума или физическое здоровье, чтобы эффективно выполнять обязанности президента.

За год Трамп прошел 4 медосмотра, о которых известно публично.

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Дональд Трамп: последние новости

Напомним, немецкий канцлер Фридрих Мерц направил курьером в Белый дом поздравительное письмо для Дональда Трампа, который в воскресенье празднует свое 80-летие. Кроме того, лидер Германии планирует лично вручить американскому президенту подарок, содержимое которого держат в тайне.

Свой подарок Трамп получит во время саммита G7 в Эвиане. Сам Трамп отметит юбилей перед Белым домом — в программе праздника запланирован даже бой в клетке, после чего он вылетит во Францию.

В прошлом году канцлер Германии подарил Трампу клюшку для гольфа и копию свидетельства о рождении его деда, а в марте — реплику исторического договора о дружбе и торговле между США и Пруссией 1785 года.

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