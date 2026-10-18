Трамп отменил санкции против России и разозлил Конгресс: в США разразился скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики после подписания указа, освобождающего Россию от применения почти всех новых санкций и тарифов, предусмотренных принятым Конгрессом «законом Грэма».

Об этом пишет The New York Times .

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16 октября Трамп подписал указ, которым приостановил применение санкционных положений закона Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Решение было принято только за два дня до того, как новые ограничения должны вступить в силу.

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Свои действия американский президент объяснил национальными интересами Соединенных Штатов. Соответствующее обоснование он направил в Конгресс.

Почему решение Трампа вызвало возмущение

Закон, который Трамп подписал 18 сентября, получил широкую двухпартийную поддержку. Его целью было усиление экономического давления на Москву и ограничение финансовых ресурсов, используемых Россией для продолжения войны против Украины.

Документ предусматривал санкции против российских чиновников, олигархов, банков и других структур, а также повышенные пошлины на товары из России и стран, продолжающих закупать российские энергоносители.

Однако новым указом Трамп фактически заблокировал применение большинства этих мер. В то же время, уже действующие санкции против РФ, введенные на других правовых основаниях, остаются в силе.

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Решение Белого дома вызвало возмущение как среди демократов, так и среди республиканцев, поддерживавших санкционный закон.

Некоторые законодатели обвинили администрацию Трампа в уступках российскому диктатору Владимиру Путину. По их мнению, ослабление санкционного давления позволит Москве получать дополнительные доходы и продолжать войну.

Что стоит за решением Белого дома

Как отмечает The New York Times, решение Трампа принято на фоне стремления его администрации привлечь российские энергоресурсы для снижения цен на топливо.

Ранее Вашингтон согласовал договоренности по поставкам российского дизельного горючего, которые также вызвали критику в Конгрессе.

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Группа из 12 американских сенаторов, среди которых шесть республиканцев, призвала Трампа отказаться от этого соглашения. Законодатели подчеркнули, что закупки российского горючего могут обеспечить Кремлю дополнительные средства, в то же время не дав существенного облегчения американским потребителям.

Ситуация создала новое противостояние между Белым домом и Конгрессом. В то же время, быстро отменить решение президента законодателям будет сложно: Конгресс находится на перерыве до завершения выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал приостановку санкций, отметив необходимость сохранения экономического давления на Россию для прекращения ее агрессии.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Трамп приостановил санкции по «закону Грэмма»: у Путина внезапно заговорили о мире и сотрудничестве.

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