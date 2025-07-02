Трамп отменил санкции против ряда российских компаний и банков: что известно (обновлено)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отменил часть санкций против Сирии, что привело к снятию ограничений с ряда российских лиц.

Об этом говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Среди российских компаний под санкциями из-за Сирии были банк Илюмжинова «Русский финансовый альянс» (ликвидирован в 2016 году), Темпбанк (2017), «Мир Бизнес Банк» из Ирана, РФК-Банк, «Промсырьинпромпорт», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», Global Vision Group, «СТГ Логистик» и «Маритайм Асистанс». «СТГ Логистик» — дочерняя компания «Стройтрансгаза» олигарха Геннадия Тимченко, которая добывает фосфаты в Сирии. «Рособоронэкспорт» является государственным экспортером военной продукции, входит в госкорпорацию «Ростех», известную высокотехнологичным оружием.

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В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что США не сняли санкции с российских компаний – ни с «Рособоронэкспорта», ни с банков.

«У «Рособоронэкспорта» было сразу три режима санкций: сирийский, иранский и российский. Убрали только сирийский, остальные остались. То же с другими компаниями. Банки РФ также остаются под блокировкой. В списке SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) убрали пометку [SYRIA], но ярлыки [RUSSIA], [IRAN] никто не отменял. Пусть там в Москве закатывают свою губу назад», - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 87 компаний и лиц, причастных к производству и поставке деталей для дронов-камикадзе «Shahed».