Трамп отменил указ о введении 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады

Таможенные пошлины на канадскую продукцию будут введены на уровне 25%, как это планировалось ранее.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упразднил решение о введении 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады.

Об этом информирует CNN.

В Белом доме сообщили, что таможенные пошлины на канадскую продукцию будут введены на уровне 25%, как это планировалось ранее.

"После того, как президент Трамп пригрозил использовать свои исполнительные полномочия, чтобы ответить колоссальным 50-процентным тарифом против Канады, премьер-министр Онтарио Даг Форд поговорил с секретарем Лютником, чтобы сообщить, что он отступает от введения 25-процентного сбора на экспорте электроэнергии".

Он заявил, что Трамп для достижения цели воспользовался американской экономикой, которая "лучшая и самая большая в мире, чтобы обеспечить победу для американского народа".

"Согласно его предварительным указам, 25-процентный тариф на сталь и алюминий без каких-либо исключений или изъятий вступит в силу для Канады и всех наших других торговых партнеров в полночь 12 марта", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что новый премьер Канады подверг жесткой критике политику администрации Трампа.

Мы ранее информировали, что Трамп усиливает торговую войну с Канадой и предлагает ей стать 51 штатом США.

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