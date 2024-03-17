Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском и Украине

Трамп подверг критике военную помощь Украине Америкой.
Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат президентских выборов 2024 года Дональд Трамп, критикуя военную и финансовую помощь Украине, назвал Владимира Зеленского "величайшим продавцом в истории".
Такое скандальное заявление Трамп сделал во время выступления на предвыборном митинге в округе Монтгомери, штат Огайо.
"Я вам говорю, Зеленский – один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он – самый лучший продавец. Лучше многих. Мы должны дать им взаймы, и если им вдруг удастся победить, они нам их вернут", — сказал он насмешливым тоном.
Напомним, Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Орбан провели встречу и обсудили "окончание войны" в Украине.
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