Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском и Украине

Бывший президент Соединенных Штатов, кандидат президентских выборов 2024 года Дональд Трамп, критикуя военную и финансовую помощь Украине, назвал Владимира Зеленского "величайшим продавцом в истории".

Такое скандальное заявление Трамп сделал во время выступления на предвыборном митинге в округе Монтгомери, штат Огайо.

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"Я вам говорю, Зеленский – один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он – самый лучший продавец. Лучше многих. Мы должны дать им взаймы, и если им вдруг удастся победить, они нам их вернут", — сказал он насмешливым тоном.

Напомним, Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Орбан провели встречу и обсудили "окончание войны" в Украине.

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