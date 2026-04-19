Трамп отправил посланников на переговоры с Ираном и разразился угрозами

Президент США Дональд Трамп

В воскресенье, 19 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США намерены прибыть в Исламабад завтра вечером для переговоров с Ираном. При этом он пригрозил ударами по иранской энергетике в случае отказа Тегерана от «справедливой» сделки.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня.

«Иран решил вчера стрелять в Ормузском проливе — полное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня!» — написал он, утверждая, что иранские силы обстреливали суда на стратегическом водном пути, в частности французское судно и грузовое судно под британским флагом.

Трамп также заявил, что Иран закрытием стратегического морского пути вредит больше себе, чем США.

«Они помогают нам, не зная об этом, и именно они теряют из-за закрытого прохода 500 миллионов долларов в день», — утверждает он, добавив, что мировые судоходные маршруты продолжают поставлять грузы в американские порты в Техасе, Луизиане и на Аляске.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый город в Иране» — пригрозил президет США.

Он добавил, что предыдущие администрации не смогли решить вопрос Ирана в течение нескольких десятилетий, и повторил жесткую позицию, заявив, что надеется, что Тегеран примет предложение, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Время иранской машине убийств закончиться!» — подытожил он.

В этот же день Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном будет заключено, отметив, что для этого существует два пути.

Напомним, накануне Иран объявил, что контроль над Ормузским проливом «вернулся к прежнему состоянию» из-за длительной блокады США иранских портов.

Поздно вечером 18 апреля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили, что будут атаковать любое судно, которое приблизится к Ормузскому проливу.

Ранее сообщалось, что Иран обстрелял по меньшей мере два торговых судна, которые пытались пройти Ормузским проливом.

Восстановление «строгого контроля» над Ормузским проливом произошло всего через день после объявления Ираном водного пути «полностью открытым».