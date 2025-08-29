Трамп отправляет к берегам Венесуэлы тысячи солдат и корабля: что он надумал

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты еще никогда не были так близки к вооруженному конфликту с Венесуэлой . По приказу президента Дональда Трампа к побережью страны отправлена полноценная флотилия ВМС США, а за главу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро объявлено вознаграждение в размере 50 млн долларов.

Об этом пишет Axios.

Борьба с наркотрафиком или смена режима

Президент Трамп приказал отправить в воду вблизи Венесуэлы семь военных кораблей, в том числе три эсминца с управляемыми ракетами и по меньшей мере одну подлодку, на борту которых находятся 4500 военнослужащих. Официальной целью является борьба с наркотрафиком. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула двусмысленность миссии, назвав Мадуро «председателем скрывающегося от правосудия наркокартелю», а не законным президентом Венесуэлы.

Один из чиновников администрации Трампа заявил: «Это на 105% о наркотерроризме, но если Мадуро потеряет власть, никто не будет плакать». Другое должностное лицо сравнило ситуацию с операцией 1989 года, когда американские военные захватили панамского президента Мануэля Норьегу, которому, как и Мадуро, были предъявлены обвинения в торговле наркотиками.

Это может быть Норьега-2. Президент попросил рассмотреть варианты, и это его решение, что делать дальше, но Мадуро должен быть напуган», — отметил источник.

Третий советник Трампа высказался еще образнее: «Оставить Мадуро у власти в Венесуэле — это все равно, что сделать Джеффри Эпштейна главой детского сада».

Сомнения и реакция Венесуэлы

Хотя официальные лица не исключают возможности вторжения, они считают его маловероятным. Однако развертывание 2200 морских пехотинцев — подразделения, предназначенного для наземных операций, является нетипичным для обычной операции по борьбе с наркотрафиком.

В ответ на действия США Мадуро назвал их «безнравственными, преступными и незаконными» и призвал граждан присоединиться к ополчению, чтобы отразить ожидаемое вторжение. Союзник Мадуро, президент Колумбии Густаво Петр, заявил: «Картель Солнца не существует; это фиктивная выдумка ультраправых для свержения правительств, не подчиняющихся им».

Возможные сценарии

Хотя вторжение считается маловероятным, эксперты не исключают агрессивных действий, таких как перехват или потопление подозрительных лодок. Один из чиновников отметил, что «некоторые лодки точно будут захвачены или утоплены». Также возможны авиаудары по объектам, где подозревается деятельность наркокартелей, или по новому заводу по производству боеприпасов, построенному с помощью России.

Некоторые в окружении Трампа даже предполагают, что Мадуро может стать мишенью для удара беспилотника, учитывая, что он официально считается подозреваемым в терроризме. Однако официальные лица, общавшиеся с Axios, приуменьшили эту возможность.

Как отметил один из американских чиновников, предполагается, что в окружении Мадуро нет настоящей лояльности кроме той, которую он может купить.

«Нам не очень важно, куда он уйдет. Есть другие люди в Венесуэле, которые способны управлять страной так же хорошо или лучше, чем он. Мы не выбираем фаворитов. Возможно, он застрял, потому что окружающие его кубинцы не позволят ему уехать. Так что он может выехать только в мешок для трупов», — сказал чиновник.

Николас Мадуро является президентом Венесуэлы от 19 апреля 2013 г., когда он был приведен к присяге после смерти Уго Чавеса. В последний раз он «избран» президентом в январе этого года и удерживает власть в стране уже более 12 лет.

Напомним, Украина не признала Мадуро президентом Венесуэлы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал фикцией инаугурацию Мадуро, который 10 января принял присягу президента Венесуэлы.

Ранее США, возможно, уже пытались отстранить Мадуро от власти. Так в сентябре прошлого года в стране задержали группу иностранцев, якобы готовивших покушение на президента Венесуэлы по заказу ЦРУ.