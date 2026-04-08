Трамп отправляет свою делегацию в Пакистан: что известно о срочных переговорах

Трамп отправляет делегацию во главе с Джей Ди Венсом в Пакистан для переговоров.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп направляет переговорную группу в Исламабад для проведения встреч в эти выходные.

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает Clash Report.

Состав делегации и график встреч

Американскую сторону на переговорах будут представлять вице-президент США Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В Белом доме отмечают, что цель визита — проведение прямых переговоров с пакистанской стороной.

«Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени, и мы с нетерпением ждем этих личных встреч», — отметила Кэролайн Левитт.

В настоящее время администрация президента не разглашает подробную повестку дня и конкретные темы, которые будут обсуждаться представителями США и Пакистана в ходе предстоящих заседаний.

Напомним, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану.

Тогда Трамп заявил, что готовится рассмотреть инициативу премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа о двухнедельном прекращении огня.

Также мы писали, что попытка установить двухнедельную остановку огня с Ираном провалилась. Пока Вашингтон заявляет об изменении режима в Тегеране, ЦАХАЛ проводит самую масштабную атаку на объекты Хезболла.

