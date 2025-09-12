Трамп отреагировал на атаку дронов в Польше и пригрозил Путину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку дронов на территорию Польши и заявил, что у него иссякает терпение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он заявил во время интервью на телеканале Fox News, передает Clash Report.

«Я не собираюсь никого защищать, но их на самом деле сбили и они упали. Но вам все равно не следует приближаться к Польше. Я решил семь войн», — прокомментировал Трамп атаку дронов на Польшу.

Он также подчеркнул, что его терпение к российскому президенту «быстро заканчивается».

«Но для танго нужны двое. Странно, когда Путин хотел, Зеленский — нет. Когда Зеленский хотел, Путин согласился. Теперь Зеленский готов, а Путин — под вопросом. Но нам придется выступить очень, очень решительно. Это единственный вариант. Это единственный вариант, потому что я всегда имел прекрасные отношения с Путиным», — заявил президент США.

На уточняющий вопрос журналистов о том, как именно будет выглядеть усиление давления на Кремль, Трамп ответил:

«Это будет жестким ударом для банков, а также коснется нефти и пошлин».

Атака дронов на Польшу 10 сентября

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.

Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

Впоследствии премьер Дональд Туск отметил, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников на Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что «ответственность лежит на Российской Федерации».

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что Польша имеет все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Вот это да».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако в то же время признал, что крайне недоволен этой ситуацией.