- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп отреагировал на "атаку" на резиденцию Путина — репостнул новость, которая не понравится Москве
Трамп поддержал информацию о том, что именно Россия блокирует путь к миру.
Президент США Дональд Трамп вызвал волну обсуждений в соцсетях, сделав репост публикации с заголовком: «Заявление об „атаке“ на Путина показывает, что именно РФ мешает миру».
Об этом свидетельствуют действия Трампа в соцсети Truth Social.
Этот шаг произошел на фоне напряженных переговоров в Мара Лаго и попыток Кремля изменить переговорные позиции.
Напомним, на днях Россия выступила с заявлением о якобы украинской атаке дронов на одну из резиденций главы Кремля Владимира Путина.
Украина официально опровергла эти обвинения, назвав их провокацией и «очередной ложью РФ», цель которой оправдать новые удары по украинским городам и заблокировать дипломатический прогресс.
Ранее Трамп заявлял, что был «взбешен» сообщениями об атаке, которые он получил непосредственно от Путина во время телефонного разговора.