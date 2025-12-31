ТСН в социальных сетях

Трамп отреагировал на "атаку" на резиденцию Путина — репостнул новость, которая не понравится Москве

Трамп поддержал информацию о том, что именно Россия блокирует путь к миру.

Трамп представил новость, где Россию обвиняют в блокировании мира / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вызвал волну обсуждений в соцсетях, сделав репост публикации с заголовком: «Заявление об „атаке“ на Путина показывает, что именно РФ мешает миру».

Об этом свидетельствуют действия Трампа в соцсети Truth Social.

Этот шаг произошел на фоне напряженных переговоров в Мара Лаго и попыток Кремля изменить переговорные позиции.

Напомним, на днях Россия выступила с заявлением о якобы украинской атаке дронов на одну из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Украина официально опровергла эти обвинения, назвав их провокацией и «очередной ложью РФ», цель которой оправдать новые удары по украинским городам и заблокировать дипломатический прогресс.

Ранее Трамп заявлял, что был «взбешен» сообщениями об атаке, которые он получил непосредственно от Путина во время телефонного разговора.

