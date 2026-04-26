Трамп отреагировал на стрельбу на ужине и рассказал детали

Президент США был срочно эвакуирован во время официального мероприятия в гостинице после громких звуков, похожих на стрельбу.

Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности нападения во время ужина корреспондентов Белого дома. Вооруженный мужчина бросился на контрольно-пропускной пункт — его обезвредили агенты Секретной службы.

Об этом пишет Washington Post.

Трамп описал стрелка как «одинокого волка» и сказал, что его задержали «некоторые очень смелые члены Службы безопасности, и они действовали очень быстро».

Один офицер получил ранение, но его спас бронежилет.

Подозреваемый госпитализирован в больницу Университета Говарда. По словам собеседников журналистов, у него ранений нет.

Напомним, во время ужина для корреспондентов в бальном зале гостиницы Washington Hilton на президента США Дональда Трампа покушались. Его и первую леди Меланию Трамп немедленно эвакуировали. После выстрелов некоторые присутствующие — журналисты и их гости — прятались под столами.

В сообщении в соцсетях Дональд Трамп после нападения заявил, что стрелка задержали, и что он рекомендовал «разрешить шоу продолжаться», но окончательное решение будет за правоохранителями. После этого он дал пресс-конференцию.

Подозреваемый, гость отеля, был «вооружен дробовиком», пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности в бальный зал, где проходил ужин.

Трамп считает, что этот инцидент доказал необходимость строительства бального зала Белого дома, заявив, что это будет более безопасный объект, чем гостиница, где состоялся ужин.

