Трамп отреагировал на встречу Си Цзиньпина и Путина: что заявил

Президент США Дональд Трамп оценил встречу лидеров Китая и России и сравнил торжественную церемонию с собственным визитом.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшуюся на этой неделе встречу лидера Китая Си Цзиньпина и главы России Владимира Путина.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что положительно относится к факту проведения этой встречи. При этом он сравнил уровень организации мероприятия со своими прошлыми визитами.

«Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими. Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел ее. Думаю, мы их превзошли. Хорошая команда», — заявил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Путин вслед за Трампом полетит к Си Цзиньпину. Поездка запланирована на 19-20 мая.

Уже во вторник, 19 мая, российский диктатор Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. По оценкам аналитиков, Москва сейчас фокусируется на трех главных вопросах.

В то же время после заявления Си о войне в Украине Путин начал подобострастно восхвалять китайского коллегу. По его словам, «добрые и дружеские контакты» Москвы и Пекина направлены «не против кого-то», а работают «на всеобщее процветание» и даже для «решения неотложных общемировых проблем».

