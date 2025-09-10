Трамп отреагирует на атаку российских дронов на Польшу: будет говорить с Навроцким

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Белый дом сообщил, что в среду, 10 сентября, президент США Дональд Трамп проведет разговор с польским президентом Каролем Навроцким относительно беспрецедентного нарушения воздушного пространства этой страны российскими беспилотниками.

Об этом сообщает Polsat News.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в администрации Трампа внимательно следят за сообщениями из Польши. Сегодня американский лидер планирует поговорить с президентом Навроцким.

В издании напомнили, что ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал четкое заявление относительно поддержки Польши Соединенными Штатами.

«Мы стоим рядом с нашими союзниками по НАТО перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — заверил он.

По сообщению CNN, государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что его проинформировали о нарушении польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении воздушных целей истребителями F-16 и F-35.

По обращению Польши НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с этим инцидентом.