- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 903
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп отреагирует на атаку российских дронов на Польшу: будет говорить с Навроцким
В администрации Трампа внимательно следят за сообщениями из Польши после нарушения воздушного пространства этой страны российскими беспилотниками.
Белый дом сообщил, что в среду, 10 сентября, президент США Дональд Трамп проведет разговор с польским президентом Каролем Навроцким относительно беспрецедентного нарушения воздушного пространства этой страны российскими беспилотниками.
Об этом сообщает Polsat News.
Представитель Белого дома подчеркнул, что в администрации Трампа внимательно следят за сообщениями из Польши. Сегодня американский лидер планирует поговорить с президентом Навроцким.
В издании напомнили, что ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал четкое заявление относительно поддержки Польши Соединенными Штатами.
«Мы стоим рядом с нашими союзниками по НАТО перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — заверил он.
По сообщению CNN, государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что его проинформировали о нарушении польского воздушного пространства российскими беспилотниками.
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.
Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении воздушных целей истребителями F-16 и F-35.
По обращению Польши НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с этим инцидентом.