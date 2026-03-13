Трамп отрицает планы США захватить иранский остров Харк: почему он важен

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопросы журналистов о планах американских военных взять под контроль стратегически важный иранский остров Харк. Он назвал подобные обсуждения нецелесообразными, но в то же время оставил пространство для маневра в будущем.

Об этом пишет AP News.

«Дурной вопрос» и угрозы Тегерана

В ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность захвата небольшого острова в Персидском заливе, являющегося главным терминалом для экспорта иранской нефти, Трамп заявил, что сейчас это не является приоритетом для Вашингтона.

«Я не могу отвечать на такой вопрос. Это один из многих разных вопросов, он не стоит на первом месте в списке», — отметил Трамп, назвав вопрос «глупым».

Однако президент США сразу добавил интриги, подчеркнув: «Я могу изменить свое мнение в считанные секунды».

В свою очередь спикер иранского парламента накануне выступил с жестким предупреждением. По его словам, любое нападение на южные острова Ирана спровоцирует совершенно новый, беспрецедентный уровень возмездия со стороны Исламской Республики.

Остров Харк

Почему остров Харк является критической целью: детали

Остров Харк – это небольшой коралловый остров, расположенный примерно в 25 километрах от материковой части Ирана. Как отмечает Bloomberg , несмотря на активную фазу военной операции "Эпическая ярость", этот объект пока остается невредимым, и спутниковые снимки подтверждают, что Тегеран продолжает активно загружать там нефтяные танкеры.

Значение этого клочка суши трудно переоценить, ведь именно через него проходит около 90% всего иранского экспорта сырой нефти. По данным The Guardian , эксперты предупреждают, что уничтожение или захват острова американскими войсками мгновенно уберет с рынка почти весь ежедневный экспорт нефти Ирана. Это может привести к катастрофическому скачку мировых цен на нефть — до 150 долларов за баррель. Именно страх перед глобальным экономическим шоком и резким ростом цен на бензин в США пока удерживает администрацию Трампа от радикальных действий по отношению к острову.

Напомним, ранее из-за «утечки» из Белого дома стало известно, что ближайший соратник Трампа был против войны с Ираном . Скептицизм Джея Ди Венса и его сдержанный тон по поводу успехов операции в Иране подпитывают спекуляции о расколе между президентом и вице-президентом США.