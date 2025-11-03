Трамп отрицает войну с Венесуэлой, но США собирают флот - что происходит

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, однако считает, что дни Николаса Мадуро в должности президента страны "сочтены".

Об этом он сказал в интервью программе "60 минут" на канале CBS, передает BBC.

"Я сомневаюсь в этом. Не думаю, что мы начнем войну. Но они обращаются с нами очень плохо", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном начале боевых действий.

В последние месяцы США значительно усилили военное присутствие в Карибском море — там развернуты корабли, самолеты-разведчики, бомбардировщики и морская пехота. Это самая крупная операция такого масштаба за последние десятилетия. Вашингтон объясняет ее борьбой с наркоторговлей, а не подготовкой к вторжению.

В то же время Трамп не исключил возможности новых ударов, заявив:

"Я не скажу вам, что собираюсь делать с Венесуэлой - буду я это делать или нет".

Он также подтвердил, что ЦРУ действует в регионе, а у берегов Венесуэлы уже проводились демонстрационные полеты бомбардировщиков B-52.

Мадуро, со своей стороны, обвинил США в попытке развязать новую войну, а президент Колумбии Густаво Петр — в стремлении «доминировать над Латинской Америкой».

Во время интервью Трамп также затронул тему иммиграции, заявив, что в США "едут люди со всего мира - даже из Конго", и назвал венесуэльскую группировку Tren de Aragua "самой жестокой бандой в мире".

Кроме того, политик подтвердил свое намерение возобновить ядерные испытания, заявив, что США должны "проверять ядерное оружие, как это делают другие страны".

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения авиаударов по ряду военных объектов в Венесуэле, которые, по оценкам США, привлечены к перевозке наркотиков. Под удар могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, по мнению Вашингтона, используемые для контрабанды.