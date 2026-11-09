Трамп оценил свои шансы попасть в рай: что он ответил журналисту

Дональд Трамп хочет попасть в рай / © Associated Press

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Диалог о человеческой смертности и религиозных ожиданиях внезапно стал одним из самых обсуждаемых моментов в общении президента США Дональда Трампа с медиа. Глава Белого дома откровенно поделился своим мнением относительно того, какое будущее ждет его душу после окончания земных дней.

Об этом сообщает Clash Report.

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Трамп не хочет попасть в ад: что он заявил

Собственные взгляды на потустороннюю жизнь Трамп высказал во время интервью для телепрограммы 60 Minutes.

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Ведущий Росс Даутхат подвел собеседника к теме неизбежности смерти и задал прямой вопрос: «Как вы считаете, вы попадете в рай?»

Реакция Дональда Трампа оказалась лаконичной, но довольно эмоциональной.

«Надеюсь, что да. Я не хочу в ад», — отметил Трамп.

По информации CBS, запись проходила в пятницу в стенах Белого дома. Это первая масштабная встреча Трампа с прессой, после того как Демократическая партия вырвала победу у республиканцев.

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Помимо размышлений о вечном, разговор охватил целый ряд острых тем: неудачу республиканцев, расследование в стенах Конгресса, состояние экономики, а также ход боевых действий в Иране и Украине.

Журналисты вспомнили, что Трамп не впервые комментирует тему потусторонней жизни. Обычно он делает это с долей иронии или подчеркнутой осторожности.

В прошлом году он высказывал сомнения в том, удастся ли ему «попасть в рай», предполагая, что он может быть «не совсем предназначен для рая». Эти слова прозвучали после того, как он публично связал свои шансы на спасение души со способностью добиться мирного соглашения по Украине.

Похожие мысли звучали и раньше. В программе Fox & Friends Трамп отмечал: «Я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно».

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Дональд Трамп: последние новости

Напомним, Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах превращается в еще более ненадежного и нестабильного партнера для Украины. Его непоследовательные решения — от отмены санкций на российское топливо до встречи в Белом доме с посланником Путина Кириллом Дмитриевым — подчеркивают опасность окончательного прекращения помощи США.

Несмотря на подготовку к мирным переговорам в Абу-Даби, Трамп публично заявил, что ожидает «большой сделки», которая может охватить всю Европу. Стремление Трампа к сделке с РФ и возможное сворачивание американской поддержки вынуждают Украину и европейских союзников готовиться к автономному существованию. Хотя полный уход США не повлечет за собой мгновенного коллапса, он пошлет опасный сигнал Москве.

В то же время, политика Трампа оголяет критическую зависимость Украины от США в трех ключевых сферах, которые Европа пока не способна заменить: противовоздушной обороне, разведке и спутниковой связи. Обещание Трампа лицензировать производство перехватчиков Patriot в Украине так и не материализовалось, а глобальный дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 обострился из-за начатой Трампом войны против Ирана.

Именно поэтому заигрывание Трампа с Россией создает прямую угрозу украинским войскам и гражданскому населению, пишет Bloomberg.

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