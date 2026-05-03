Трамп отверг мирный план Ирана: заявил, что Тегеран "не заплатил достаточную цену"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от Ирана новый план по прекращению конфликта, однако уже выразил сомнение в его приемлемости для Вашингтона.

Об этом он написал в Truth Social .

По словам Трампа, он вскоре рассмотрит документ, переданный Тегеран Соединенным Штатам. В то же время, американский президент заявил, что "не может представить", чтобы эти предложения оказались приемлемыми.

Реклама

Трамп объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, Иран "еще не заплатил достаточно высокую цену" за свои действия в последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Тегеран через посредников передал Вашингтону обновленные предложения по соглашению о завершении войны. Этот документ мог стать основанием для возобновления переговоров между сторонами.

Война с Ираном - последние новости

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Реклама

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Новости партнеров