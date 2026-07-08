Трамп ответил, готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности после войны

Трамп о гарантиях безопасности для Украины / © Associated Press

Реклама

В ходе саммита НАТО, который проходит 7 и 8 июля в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украины после окончания войны с РФ.

Дадут ли США Украине гарантии безопасности после окончания войны

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовы ли США предоставить Украине после завершения войны с РФ гарантии безопасности.

Он заявил, что в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ в этом не будет нужды.

Реклама

«Если мы придем к развязке, то у нас будет соглашение. Тогда гарантии безопасности не будут нужны, закрывать небо не придется», — ответил Трамп.

Когда будет мирное соглашение с РФ

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Украине и России давно стоит заключить мирное соглашение, добавив, что обе стороны понимают его специфику и стремятся завершить войну.

Американский лидер похвалил Зеленского за эффективную работу, выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах за последние недели и назвал это противостояние войной, которую потенциально просто решить.

В то же время, Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений, сравнив конфликт с дракой детей в парке, которым иногда «надо позволить драться», а также твердил об «очень небольшой разнице» между украинским и российским народами.

Реклама

Кроме того, он описал Россию как великую страну и силу, которая всегда с кем-то воюет, однако подытожил, что желание обоих президентов прекратить войну должно дать хороший результат.

Новости партнеров