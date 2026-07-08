- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп ответил, готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности после войны
На саммите НАТО Дональд Трамп озвучил позицию относительно гарантий безопасности для Украины после войны. Президент США объяснил, при каком условии, по его мнению, такая поддержка не понадобится.
В ходе саммита НАТО, который проходит 7 и 8 июля в Анкаре, президент США Дональд Трамп дал совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украины после окончания войны с РФ.
Дадут ли США Украине гарантии безопасности после окончания войны
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовы ли США предоставить Украине после завершения войны с РФ гарантии безопасности.
Он заявил, что в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ в этом не будет нужды.
«Если мы придем к развязке, то у нас будет соглашение. Тогда гарантии безопасности не будут нужны, закрывать небо не придется», — ответил Трамп.
Когда будет мирное соглашение с РФ
Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Украине и России давно стоит заключить мирное соглашение, добавив, что обе стороны понимают его специфику и стремятся завершить войну.
Американский лидер похвалил Зеленского за эффективную работу, выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах за последние недели и назвал это противостояние войной, которую потенциально просто решить.
В то же время, Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений, сравнив конфликт с дракой детей в парке, которым иногда «надо позволить драться», а также твердил об «очень небольшой разнице» между украинским и российским народами.
Кроме того, он описал Россию как великую страну и силу, которая всегда с кем-то воюет, однако подытожил, что желание обоих президентов прекратить войну должно дать хороший результат.