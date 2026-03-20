Трамп ответил, когда закончится война с Ираном: подробности

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«США очень близки к выполнению своих целей», — отметил Трамп.

По словам президента США, в Вашингтоне уже обсуждается сценарий постепенного прекращения военной кампании.

Отдельно президент США остановился на вопросе безопасности Ормузского пролива — стратегически важного маршрута для мировой энергетики.

По его словам, контроль над ней должны осуществлять страны, непосредственно пользующиеся этим путем.

«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузскому проливу, но необходимости в этом не будет, как только угроза со стороны Ирана будет ликвидирована», — заявил Трамп.

Война США против Ирана — последние заявления Трампа

Напомним, Трамп ранее заявлял, что у Соединенных Штатов есть потенциал очень быстро завершить войну с Ираном, однако сейчас выбирают более взвешенную стратегию действий.

Во время общения с журналистами в Белом доме он подчеркивал, что Вашингтон сознательно не использует максимально жесткий сценарий, несмотря на имеющиеся возможности.

«О, мы могли бы покончить с этим через две секунды, если бы захотели. Однако мы ведем себя очень рассудительно. Мы хотим это сделать», — заявлял Трамп.

В то же время, он традиционно раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в ослаблении позиций США.

«Не забывайте, что Байден все отдал», — подчеркнул президент США.

Также мы писали, что ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа отказываются присоединяться к военной операции против Ирана.