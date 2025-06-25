Трамп ответил, кончилась ли война между Израилем и Ираном

Президент Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт Израиля с Ираном иссяк и похвалил американских военных.

Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге, передает Sky News.

Трамп снова назвал удары США по иранским ядерным объектам, успех которых был подвергнут сомнению, «уничтожением».

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«Эта невероятная демонстрация американской силы проложила путь к миру благодаря историческому соглашению о прекращении огня, заключенном в понедельник поздно вечером», — говорит он.

Далее он похвастался своей собственной ролью в посредничестве в установлении прекращения огня между Израилем и Ираном.

«И мы называем это 12-дневной войной. Я разговаривал с несколькими людьми. Полагаю, это просто звучало как правильное название. Это была 12-дневная война. И мы считаем, что все кончено. Я не думаю, что они собираются мстить друг другу. Я так не думаю», — считает Трамп.

По мнению американского президента, США также «подтвердили доверие к американскому сдерживанию», которое «не имеет аналогов».

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Война с Ираном может возобновиться

Тем не менее, Трамп признал, что война между Ираном и Израилем может вскоре снова начаться.

Его спросили: что внушает ему такую уверенность в завершении войны между Израилем и Ираном.

Трамп ответил: — «Я имел дело с обоими (странами — Ред.), они обе устали, истощены. Они бились очень, очень яростно, очень жестоко, и обе были довольны тем, что могут вернуться домой и выбраться отсюда. И можно ли начать снова? Думаю, когда-нибудь это произойдет. Может, это скоро начнется».

Напомним, что во время этого выступления Дональд Трамп также выразил надежду, что «ужасная ситуация с Россией и Украиной» будет решена.

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