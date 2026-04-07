Трамп ответил на предложение Пакистана о перемирии с Ираном: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении интенсивных переговоров по войне в Иране. Пока он готовится рассмотреть инициативу премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа о двухнедельном прекращении огня.

Об этом сообщает CNN.

Как отреагировал Трамп на предложение Пакистана

Отвечая на вопросы журналистов о ходе дипломатических усилий, президент США отказался раскрывать детали, ссылаясь на динамику процесса.

«Я не могу вам сказать, потому что сейчас мы ведем горячие переговоры», — заявил Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме подтвердили телеканалу CNN, что «ответ поступит» после того, как президент будет полностью проинформирован о деталях плана, предложенного пакистанской стороной.

Также Дональд Трамп высказался о пакистанском премьере, выступившем с предложением 14-дневной паузы в боевых действиях и открытии Ормузского пролива.

«Могу сказать, что я очень хорошо знаю его. Он очень уважаемый человек во всем мире», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, 7 апреля американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда произошло полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные взгляды, возможно, произойдет что-то революционно замечательное — КТО ЗНАЕТ?», — говорится в его сообщении на странице в соцсети Truth Social.

В США поклонники Трампа раскритиковали его за угрозы ударить по гражданским в Иране.

После угроз Трампа уничтожить «цивилизацию» Иран прекратил контакт с Вашингтоном. США и Израиль нанесли удары по военным и энергетическим объектам. В настоящее время переговоры о перемирии приостановлены.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану. Тогда в Блиом доме заявили, что администрация Дональда Трампа изучает это обращение. А иранская сторона благосклонно относится к инициативе Пакистана по поводу 14-дневного перемирия.