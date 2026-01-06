Трамп ответил на слухи о своем старческом маразме: что сказал

Трамп заявил, что на отлично сдал третий когнитивный экзамен / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп похвастался, что недавно на «отлично» сдал уже третий когнитивный тест, отвечая на слухи о его возрасте и старческом маразме.

Об этом глава Белого дома сказал на выездном собрании республиканцев Палаты представителей.

«Мы должны давать всем когнитивные тесты. Я единственный президент, прошедший когнитивные тесты. Каждого президента и вице-президента нужно заставить сдавать экзамены. Тесты на умственные способности, например, умны ли они?», — считает Трамп.

Во вторник вечером Трамп в соцсетях написал, что кроме ряда «длинных, тщательных и очень скучных медицинских обследований», он «трижды, последний из которых был недавно», проходил обследование на когнитивные функции.

«Я сдал все три экзамена на отлично перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю. Мне сказали, что мало кто смог сдать этот экзамен с отличием, и на самом деле большинство сдает его очень плохо, именно поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать», — сказал Трамп.

Как передает Bloomberg, 79-летний президент США сказал, что поделился результатами после того, как в издании New York Times появились сообщения о том, что его публичный график становится более ограниченным, чем во время его первого срока, и приводились примеры, когда он во время встреч надолго закрывал глаза.

«Я действительно считаю, что это подстрекательство, а возможно и предательство, когда The New York Times и другие СМИ постоянно публикуют фальшивые сообщения с целью клеветы и унижения», — возмутился Трамп.

Издание напоминает, что предшественник Трампа, Джо Байден, постоянно сталкивался с постоянными вопросами своего здоровья во время своего президентства и в конце концов был вынужден прекратить свою предвыборную кампанию после катастрофического выступления на дебатах против Трампа.

