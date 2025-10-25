Трамп ответил, назовет ли новое крыло в Белом доме в свою честь

Строительство в Белом доме / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует называть свой новый бальный зал в Белом доме стоимостью 300 миллионов долларов в свою честь.

Выступая перед журналистами, Трамп опроверг информацию о том, что он добавит свое имя в новый бальный зал, передает ABC News.

«У меня нет никаких планов называть его в свою честь», — сказал Трамп. «Это были фейковые новости. Вероятно, я назову его „Президентский бальный зал“ или что-то такое. Мы еще не думали о названии».

Ранее чиновники администрации сообщили ABC News, что некоторые в администрации уже называют его «Бальным залом президента Дональда Дж. Трампа» и что это название, вероятно, останется.

В четверг появились новые снимки, которые показали, что все восточное крыло Белого дома было снесено, чтобы освободить место для бального зала Трампа.

На вопрос корреспондентки ABC News, сколько собственных денег он планирует пожертвовать в бальный зал, Трамп ответил: «О, миллионы долларов. Да. Ну, я тоже даю, знаете, я даю много денег Белому дому. Белый дом, как вы знаете, это я даю свою зарплату, и обычно я люблю направлять ее в Белый дом, потому что этот дом был немного запущен».

Между тем в Сети распространились мемы из-за строительства Трампа в Белом доме.

