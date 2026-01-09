Трамп ответил, отдаст ли приказ захватить Путина

© Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не считает, что когда-то возникнет необходимость отдать приказ на захват президента РФ Владимира Путина, как это было с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, 9 января, отвечая на вопросы журналистов, передает Clash Report.

Журналист обратил внимание президента Трампа на то, что украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя операцию США в Венесуэле, намекнул на возможность захвата еще одного диктатора, имея в виду российского президента Путина.

Реклама

«Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что у него с хозяином Кремля всегда были «прекрасные отношения», но добавил, что теперь он «очень разочарован» тем, что ему не удается завершить войну, которую он считал одной из самых легких для урегулирования.

Отвечая на один из следующих вопросов американский лидер добавил, что президент РФ Владимир Путин его «боится».

«Президент Путин не боится Европы, он боится Соединенных Штатов Америки, которыми я руковожу», — подчеркнул он.

Реклама

При этом он отметил, что Европа «меняется»

«Европа должна взять себя в руки. Я люблю Европу», — неожиданно признался Трамп.

Напомним, президент Зеленский после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро намекнул на необходимость решительных действий в отношении лидеров других авторитарных режимов.

«Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — отметил украинский президент.

Реклама

Также президент Зеленский предположил, что США могли бы провести военную операцию по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы надавить на президента государства-агрессора Владимира Путина для прекращения войны. Такое предложение изрядно шокировало ставленника Кремля в Чечне.