Трамп ответил, планирует ли идти на третий срок и намекнул на своего преемника

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не планирует уходить на третий срок и хочет «передать эстафету кому-то». Относительно своего преемника Трамп намекнул на того, кто может его заменить.

Об этом он заявил в интервью Meet the Press на телеканале NBC, а также в Clash Report.

Но это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре замечательных года и передать эстафету кому-то, в идеале — великому республиканцу, чтобы он продолжил дело», — сказал президент США.

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И хотя президент Соединенных Штатов прямо не назвал этого «великого республиканца» своим преемником, он поразмыслил над этим.

«Еще рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент… и Джей Ди (Джей Ди Венс — вице-президент США — ред.) прекрасно выполняет свою работу… Я не хочу в это ввязываться», — сказал Трамп.

Напомним, ранее на фото Дональда Трампа, где он предстает в виде Папы Римского, отреагировали епископы. Католическая конференция штата Нью-Йорк заявила, что это неуместно, особенно тогда, когда католики оплакивают смерть Папы Франциска.

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