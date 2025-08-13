- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп ответил, сможет ли он убедить Путина прекратить обстрелы Украины
Американский лидер хочет завершить войну, но переговоры не дают эффекта.
Президент США Дональд Трамп не уверен, что сможет убедить президента РФ Владимира Путина прекратить атаки на гражданские объекты в Украине.
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
«Ну, я вам скажу. Я уже имел этот разговор с ним, у меня было много хороших разговоров с ним. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в жилой дом, и люди лежат мертвыми на улицах. Так что, видимо, ответ на это — „нет“, потому что я уже вел этот разговор. Я хочу закончить войну».
Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры Трампа и Путина запланированы на пятницу, 15 августа пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Эта встреча может повлиять на войну в Украине — на ситуацию на фронте и обстрелы украинских городов.
Также сообщалось, что в Белом доме назвали предстоящий разговор Трампа с Путиным «упражнением на слушание».