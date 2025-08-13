ТСН в социальных сетях

Трамп ответил, сможет ли он убедить Путина прекратить обстрелы Украины

Американский лидер хочет завершить войну, но переговоры не дают эффекта.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп не уверен, что сможет убедить президента РФ Владимира Путина прекратить атаки на гражданские объекты в Украине.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Ну, я вам скажу. Я уже имел этот разговор с ним, у меня было много хороших разговоров с ним. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в жилой дом, и люди лежат мертвыми на улицах. Так что, видимо, ответ на это — „нет“, потому что я уже вел этот разговор. Я хочу закончить войну».

Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры Трампа и Путина запланированы на пятницу, 15 августа пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Эта встреча может повлиять на войну в Украине — на ситуацию на фронте и обстрелы украинских городов.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали предстоящий разговор Трампа с Путиным «упражнением на слушание».

