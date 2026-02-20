Трамп озвучил 10-дневное «окно» для решения по Ирану: возможные ядерные договоренности или военные действия

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время заседания своего консультативного органа — так называемого «Совета мира» — заявил, что администрация может определиться со следующими шагами по Ирану в течение следующих примерно 10 дней в зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение по ядерной программе.

Об этом пишет The Wall Street Journa l.

«Мы можем сделать еще один шаг, а может быть, и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете это, вероятно, в течение следующих, пожалуй, 10 дней», — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном, происходящих в посредничестве третьих стран. Администрация Вашингтона настаивает на том, чтобы Тегеран согласовал новое ядерное соглашение, которое бы отвечало интересам США и их союзников, и прекратил поддержку прокси-групп в регионе.

В случае неудачи дипломатических усилий, Трамп не исключил возможности применения военной силы. По данным источников, Белый дом рассматривает разные сценарии, включая ограниченные удары по иранским объектам, чтобы заставить Иран пойти на уступки без развертывания длительной войны на Ближнем Востоке.

Такой подход демонстрирует баланс между давлением на Иран и стремлением избегать полномасштабного конфликта, но создает давление на международное сообщество и Тегеран в контексте ядерной программы и региональной безопасности.

Напомним, источники CBS News и CNN сообщили, что президент США Дональд Трамп приблизился к решению по масштабным ударам по Ирану. Отмечается, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам уже в субботу. Собеседники также утверждают, что глава Белого дома еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

Ранее Axios сообщило, что Трамп все больше склоняется к масштабному нападению на Иран. Отмечается, что США и Иран оказались на грани войны. Собеседники издания говорят, что эта военная операция, вероятно, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель.