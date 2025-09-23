- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 888
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп перед выступлением в ООН столкнулся с проблемами — что раскритиковал президент
Трамп резко прокомментировал инцидент, а пользователи Сети тоже не заставили себя ждать.
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН столкнулся с техническими проблемами: эскалатор и телесуфлер не работали.
Трамп прокомментировал инцидент в соцсетях, а видео обнародовал Fox News.
На кадрах можно увидеть, как во время подготовки к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией должны были подниматься по лестнице в одиночку. По его словам, сломанные эскалатор и телесуфлер стали неожиданной проблемой.
«Неработающие эскалатор и телесуфлер я получил от ООН», — высказался Трамп.
Также во время рекламной паузы Трамп опубликовал длинный твит, посвященный демократам, в котором высказал свою позицию по отношению к политическим соперникам.
Этот инцидент вызвал волну шуток в Сети, где пользователи говорили о «технических неполадках мирового масштаба» на сцене ООН.
Напомним, во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября американский президент Трамп разнес ЕС и НАТО.
Он также заявил, что США готовы ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение войны в Украине.
Между тем, НАТО не планирует немедленно сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, о чем сказал генсек Альянса Марк Рютте.