ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
888
Время на прочтение
1 мин

Трамп перед выступлением в ООН столкнулся с проблемами — что раскритиковал президент

Трамп резко прокомментировал инцидент, а пользователи Сети тоже не заставили себя ждать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп перед выступлением в ООН столкнулся с проблемами — что раскритиковал президент

Трамп обвинил ООН в саботаже - подробности, случившиеся перед выступлением / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН столкнулся с техническими проблемами: эскалатор и телесуфлер не работали.

Трамп прокомментировал инцидент в соцсетях, а видео обнародовал Fox News.

На кадрах можно увидеть, как во время подготовки к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией должны были подниматься по лестнице в одиночку. По его словам, сломанные эскалатор и телесуфлер стали неожиданной проблемой.

«Неработающие эскалатор и телесуфлер я получил от ООН», — высказался Трамп.

Также во время рекламной паузы Трамп опубликовал длинный твит, посвященный демократам, в котором высказал свою позицию по отношению к политическим соперникам.

Этот инцидент вызвал волну шуток в Сети, где пользователи говорили о «технических неполадках мирового масштаба» на сцене ООН.

Напомним, во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября американский президент Трамп разнес ЕС и НАТО.

Он также заявил, что США готовы ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение войны в Украине.

Между тем, НАТО не планирует немедленно сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, о чем сказал генсек Альянса Марк Рютте.

Дата публикации
Количество просмотров
888
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie