Трамп передумал бомбить Иран

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сообщил об отказе от масштабных военных действий против Ирана.

В своем сообщении в Truth Social американский лидер отметил, что Соединенные Штаты намерены продемонстрировать силу, которую мир не видел со времен Второй мировой войны. Однако после призывов Ирана и других региональных государств ситуацию удалось перевести в дипломатическое русло.

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«Иран и другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнуто соглашение об основных положениях соглашения», — подчеркнул Дональд Трамп.

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По словам президента, ключевыми условиями будущих договоренностей должны стать гарантии безопасности, устранение ядерной угрозы со стороны Тегерана и открытие стратегически важного Ормузского пролива. Трамп добавил, что согласился отменить атаку ради «блага мира и выживания преуспевающего Ирана», отметив, что к этому обязательству присоединяется и Израиль.

Что предшествовало

Иран предупредил о недопустимости каких-либо «авантюрных действий» со стороны США и заявил, что решительно ответит в случае новых американских ударов по своей территории, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время переговоров с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что Иран решительно отреагирует на любую «агрессию».

Позже Аракчи сообщил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Файсалу бин Фархану, что любые удары США или Израиля, а также участие других стран региона в таких действиях повлекут за собой «пропорциональный ответ».

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Иранское издание Nournews, связанное с главным органом безопасности страны, сообщило, что в случае ударов США по энергетической инфраструктуре Иран может атаковать нефтяные месторождения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также газовые месторождения Катара и Израиля, заявив, что «все будет уничтожено в пепел».

Война США против Ирана — последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки судов в Ормузском проливе.

Как отмечает AP, предупреждение Трампа появилось после того, как США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Операция началась 20 июля с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, используемого для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

В июле Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны в ближневосточном регионе в феврале 2026 года. Тогда Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал командный центр специальных операций США в Аль-Танфи на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

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