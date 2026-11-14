Трамп передумал: Пентагон готовит новый план сокращения войск в Европе

Президент США Дональд Трмп изменил решение о выводе американских военных из Европы / © Associated Press

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В настоящее время на европейском континенте находятся около 80 тысяч американских военнослужащих. Однако, по новым оценкам, сокращение контингента может быть значительно меньше, чем ожидали союзники по НАТО, ранее допускавшие вывод до 25 тысяч военных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, осведомленных о ходе обсуждений.

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Почему США могут сократить меньше военных

Одной из причин пересмотра планов стало увеличение расходов обороны стран НАТО. По словам источников Bloomberg, в Вашингтоне положительно оценили готовность европейских союзников вкладывать больше средств в общую безопасность.

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Кроме того, Пентагон учел стратегическое значение американских сил в Европе для операций на Ближнем Востоке. из-за войны с Ираном военная инфраструктура и подразделения США на европейских базах остаются важными для проектирования американской военной мощи в регионе.

Посол США при НАТО Мэтт Витакер ранее заявлял, что не ожидает масштабного сокращения.

«У нас здесь много ресурсов, которые находятся именно там, где нам нужно», — пояснил он.

Основная часть возможного вывода военных придется на Германию, где расположен крупнейший американский контингент в Европе. В то же время, присутствие США на восточном фланге НАТО планируют усилить. Граничащие с Россией страны готовы взять на себя часть расходов на содержание американских сил.

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Когда Трамп примет окончательное решение

Пересмотр военного присутствия США в Европе продолжается. В Пентагоне заявили, что нет новых решений, о которых можно объявить публично.

В сентябре командующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования США генерал Алексус Гринкевич передал команде Пентагона несколько возможных сценариев. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби должен подготовить официальный доклад главе Пентагона Питу Гегсету. Ожидается, что тот представит Дональду Трампу окончательные рекомендации 1 декабря.

Возможности администрации также ограничивает законодательство. В 2025 году Конгресс США принял закон, запрещающий Пентагону сокращать американский контингент в Европе ниже 76 тысяч военных без консультаций с союзниками и детальной оценки рисков безопасности. Аналогичные ограничения касаются вывода военных баз и большого количества вооружений.

Европа готовится к большей ответственности за оборону — последние новости

На фоне давления Вашингтона европейские союзники начали активнее перестраивать собственную оборону. В частности, в 2025 году совокупные расходы европейских членов НАТО и Канады на оборону выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. Теперь страны Альянса обсуждают беспрецедентные шаги в ответ на требования Трампа.

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В то же время сокращение американского присутствия вызывает беспокойство по безопасности восточного фланга НАТО. Аналитики предостерегают, что ослабление американских гарантий может увеличить риск российской агрессии против Литвы, Латвии и Эстонии. Особенно опасным такой сценарий может стать, если Москва решит проверить готовность Североатлантического союза защищать своих членов без полноценного участия США.

Европейские правительства также опасаются, что политическая нестабильность в США может еще больше усложнить отношения внутри НАТО. В частности, после промежуточных выборов в Конгресс американский президент может более активно использовать внешнюю политику для реализации собственных решений, ведь в этой сфере его полномочия шире. Поэтому европейские союзники готовятся к новому давлению Трампа на Альянс.

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