Трамп передумал встречаться с лидером Китая Си Цзиньпином
Президент США пригрозил экономическими санкциями против Китая из-за усиления экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп больше не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом американский лидер написал в соцсети Thruth Social, передает CNN
«Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — говорится в сообщении.
Американский лидер объяснил отмену встречи с Си тем, что Китай намерен ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов.
«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся очень враждебными и отправляют письма в страны мира, в которых выражают желание ввести экспортный контроль на каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами, и практически на все, что придет им в голову, даже если это не производится в Китае», — написал Трамп.
По его словам, это «засорит» рынки и усложнит жизнь практически каждой стране мира, «особенно Китаю».
Трамп также пригрозил экономическими санкциями против Китая.
«В зависимости от того, что Китай скажет про враждебный «приказ», который они только что издали, я буду вынужден, как президент Соединенных Штатов Америки, финансово противодействовать их шагу. На каждый элемент, который они смогли монополизировать, у нас есть два», — добавил он.
Новая торговая война США и Китая
В четверг, 9 октября, Пекин усилил масштабные ограничения на экспорт редкоземельных элементов, расширив перечень минералов, находящихся под контролем, и распространив контроль, направленный на технологии их производства и использования за рубежом, в частности для военных целей и полупроводниковых применений.
Этот шаг произошел на фоне стремления Пекина усилить свое влияние в торговых переговорах с Соединенными Штатами и накануне ожидаемой встречи между Си и Трампом на полях саммита АТЭС в Южной Корее позже в этом месяце.
CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации и источник, знакомый с этим вопросом, сообщает, что чиновники Белого дома расценили этот шаг как драматическую эскалацию, которая может угрожать встрече еще до того, как Трамп публично озвучил эту угрозу в социальных сетях.
По словам источников, в Белом доме также есть частное разочарование после того, как Министерство торговли США в конце прошлого месяца расширило количество китайских фирм в черном списке экспортного контроля, что могло бы разочаровать Китай.
По словам высокопоставленного чиновника, Китай пригласил Трампа посетить Пекин во время его поездки в Азию в конце этого месяца, но Белый дом отклонил приглашение, не имея четких планов действий. Они договорились работать над проведением встречи на полях экономического саммита.
В своей заметке в соцсети Дональд Трамп отметил, что подобные послания со стороны Пекина были особенно неуместными на фоне перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
«Это был День, когда после трех тысяч лет хаоса и борьбы НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ НАСТУПИЛ МИР. Интересно, было ли это стечением обстоятельств?» — написал он.
На данный момент товары из Китая облагаются налогом минимум в 30% до ноября. Между тем американский экспорт в Китай облагается налогом в размере 10%. Ранее в этом году тарифы для обеих стран, двух крупнейших экономик, выросли более 100%, что фактически привело к остановке торговли.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может посетить Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября, или встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.
Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал большой военный парад в Китае, на котором присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.