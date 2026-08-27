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Трамп переименовал озеро в Канаде и замахнулся на два океана: какое название дал
Трамп переименовал озеро Онтарио в «Америку» и анонсировал новые изменения названий океанов.
Президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в «Америку» и добавил, что хочет изменить названия океанов.
Об этом Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами.
Трамп переименовал озеро Онтарио — что известно
Во время своего заявления американский лидер объявил о немедленном переименовании водоема.
«Мы собираемся изменить название озера Онтарио на озеро „Америка“, и это вступит в силу немедленно», — заявил Трамп.
Впоследствии он подписал указ о переименовании. Помимо решения по озеру президент США выразил намерение изменить географические названия в глобальном масштабе, вспомнив при этом океаны.
«У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», — отметил Трамп.
Напомним, Министерство образования США оказалось в центре скандала после публикации в соцсети X видео с президентом Дональдом Трампом. В ролике был использован фрагмент фильма «Темные времена» (Darkest Hour), в котором говорится о «тигре».