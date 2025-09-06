Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны

Пит Гегсет и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ, изменивший название Министерства обороны на Министерство войны.

Об этом он сообщил в Белом доме.

Мы никогда не боролись, чтобы победить. Мы ничего не потеряли, но мы не боролись ради победы», — сказал Трамп.

Он добавил, что США могли бы быстро выиграть каждую из войн, но избрали ложный путь. «Мы могли бы быстро выиграть каждую из этих войн, но пошли по пути, который, по моему мнению, был, пожалуй, политически корректным, но неправильным для нашей страны», — подчеркнул президент.

После объявления об изменении названия министр Пит Хегсет уже обновил в соцсети Х название своей должности, указав новый вариант.

Страница Пита Гегсета в соцсети Х

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны.

Мы ранее информировали, что министр обороны США уволил руководителя Разведывательного управления из-за «потери доверия» после того, как доклад разведки опроверг заявления Трампа по удару по Ирану.