Трамп переименовал самую высокую гору в США и Мексиканский залив: какие названия они получили

Президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий переименование горы Мак-Кинли и Мексиканского залива. Согласно заявлению Белого дома, эти изменения должны "чествовать американское величие".

Об этом сообщило издание CNN.

"В национальных интересах пропагандировать выдающееся наследие нашей нации и обеспечить, чтобы будущие поколения американских граждан чтили наследие наших американских героев", — говорится в указе Трампа.

В частности, в документе указано, что гора Мак-Кинли на Аляске должна вернуть свое название, которое изменил Барак Обама в 2015 году на Денали. Трамп признал решение Обамы "оскорблением" для памяти президента Мак-Кинли, отметив, что тот "отстаивал тарифы" и был убит "в результате нападения на ценности нашей нации и наш успех".

Кроме того, указ призывает министра внутренних дел "сотрудничать с коренными народами Аляски, организациями штата и местными организациями для принятия названий для достопримечательностей, чтобы почтить историю и культуру народа Аляски".

Указ также содержит распоряжение об изменении названия Мексиканского залива на Американский залив ввиду его экономического значения для страны. Трамп также приказал обновить карты и документы федерального правительства, чтобы они "отражали его переименование".

Указ также требует от руководителей правительственных учреждений назначить новых членов Совета по географическим названиям США, который подчиняется Геологической службе США, пересмотреть его текущий состав и "рассмотреть возможность замены этих лиц".

Напомним, Трамп ответил, сохранят ли США санкции против России.

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