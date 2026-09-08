Трамп «перекрасил» Исландию в цвета США: Рейкьявик вызвал посла «на ковер»

Дональд Трамп опубликовал собственноручно созданную карту / © Associated Press

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Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала посла США Билли Лонга на официальную встречу. Поводом для этого стала публикация президента США Дональда Трампа в социальных сетях, на которой территория Исландии и ряда других государств изображена под американским флагом.

Об этом сообщает RUV.

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Исландия вызвала посла США из-за публикации Трампа

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что послу США дали понять, что подобная публикация абсолютно неуместна.

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Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, где флаг США полностью закрывает материковую часть Соединенных Штатов, Центральную Америку, Канаду, Гренландию и Исландию. Сообщение появилось без каких-либо сопроводительных комментариев или объяснений.

Событие вызвало немалый резонанс из-за своего контекста: накануне утром представители Гренландии, Дании и Европейского Союза заключили соглашение об инвестициях в развитие спутниковой связи.

Дополнительно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 200 миллионов евро в поддержку Гренландии в течение следующих двух лет. Эти средства будут направлены на три ключевые сферы: чистую энергетику, добычу критически важных минералов и развитие сетевой инфраструктуры.

Интерес Трампа к Гренландии заметен последние полтора года. Ранее он уже публиковал в Сети изображение острова, покрытого американским флагом или другой символикой США, а также собственными фотографиями.

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Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что представители США везут в Киев и Москву предложение о прекращении войны. В то же время он в очередной раз переключился на собственные миротворческие достижения, заявив, что завершил восемь войн и пожаловался на отсутствие должного признания и Нобелевской премии мира за это.

Трамп также утверждал, что человек, получивший эту премию, отдал ее ему. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо действительно вручила ему свою Нобелевскую премию мира как «прекрасный жест», однако Нобелевский институт подчеркнул, что награда не подлежит передаче или отмене, а решение о лауреатах остается в силе навсегда.

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