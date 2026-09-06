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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Трамп перекрасил волосы: его новый цвет шокировал Сеть

Дональд Трамп шокировал общественность, отказавшись от своего узнаваемого золотистого блонда в пользу каштанового оттенка.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дональд Трамп с новым цветом волос

Дональд Трамп с новым цветом волос / © Getty Images

Знаменитая прическа Дональда Трампа, похоже, вошла в свою «темную эру». Политик, известный своими пышными золотисто-белокурыми волосами, удивил публику новым образом — он перекрасился и стал почти брюнетом.

Об этом пишет издание New York Post.

Изменения в облике заметили после того, как самолет Трампа приземлился для его выходных в гольф-клубе в Бедминстере. Более темная шевелюра сразу взорвала интернет, ведь это один из немногих случаев, когда он решился изменить свой фирменный стиль. Пользователи соцсетей разразились шутками и комплиментами: кто-то отметил, что конец лета — это естественное время для перехода из блонда в брюнет, а писательница Энни Ламотт вообще сравнила новый вид Трампа с молодым Пирсом Броснаном.

Пока неизвестно, это долгосрочное изменение имиджа или разовый эксперимент.

Дональд Трамп с новым цветом волос / © Getty Images

Дональд Трамп с новым цветом волос / © Getty Images

Обычно политик редко меняет свой узнаваемый стиль, хотя прецеденты уже не были. В 2019 году во время посещения церкви в Виргинии он появился с зачесанными назад волосами, однако уже в тот же день вернулся к привычному виду.

Прическа Трампа годами оставалась предметом слухов — ему приписывали и ношение парика, и операции по уменьшению кожи головы. А во время избирательной кампании 2016 года он даже позволил ведущему Джимми Феллону взъерошить свои волосы в прямом эфире, чтобы доказать, что они настоящие. Пока официального комментария относительно нового цвета волос от представителей Трампа нет.

Ранее мы писали о том, как выглядит на самом деле президент Трамп без его знаменитого макияжа.

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